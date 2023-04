Uma fotografia antiga da cantora colombiana Shakira voltou a tornar-se viral nas redes sociais nos últimos dias depois da goleada do Real Madrid ao Barcelona (4-0), no último clássico espanhol, relativo à meia-final da Taça do Rei.

A foto original, já com seis anos, foi publicada pela mediática cantora quando comemorou 40 anos, daí mostrar quatro dedos numa mão e um zero na outra, mas agora está a ser associada à vitória da equipa de Carlo Ancelotti sobre o maior rival, precisamente por 4-0.

A fotografia foi replicada como sendo atual e como sendo mais uma provocação da cantora ao antigo companheiro Gerard Piqué, depois da mediática separação do casal que vivia em Barcelona, mas não se trata nada disso.

A cantora colombiana deixou há poucos dias a cidade de Barcelona, onde viveu na última década, e mudou-se para Miami, no Estados Unidos, com os filhos do antigo jogador.