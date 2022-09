A lista de jogadores convocados para o particular da Seleção sub-21 com a Geórgia, a 14 de setembro na Covilhã, tem várias novidades.

António Silva, defesa-central de 18 anos que se tem afirmado como titular no Benfica nas últimas semanas, é um dos estreantes neste espaço e Rui Jorge considerou que mereceu a chamada, mas disse que o facto de um jogador estar bem no seu clube não significa que tenha de ser chamado.

«A exemplo de outros jogadores, quando começam a jogar em termos de clube e a afirmar-se, nós temos a obrigação de olhar para eles. Não temos a obrigação de os chamar, mas faz parte do nosso trabalho conhecê-los. No caso do António [Silva], mereceu a chamada, como merece o [Leonardo] Lelo [Casa Pia], o Costinha [Rio Ave] e o Samu [Almería], que têm vindo a ter percursos consistentes que merecem que nós e toda a gente olhe para eles», disse em conferência de imprensa o técnico dos sub-21 de Portugal.

«Farto-me de repetir que hoje em dia temos um leque mais alargado e com melhor qualidade do que havia no passado. Com outra experiência e outra possibilidade de demonstrarem o seu talento. E termos muitos mais jogadores a jogar e com mais minutos facilita-nos a nossa convocatória», acrescentou.

Rui Jorge vincou que o facto de ter chamado vários jogadores pela primeira vez não significa que outros tenham perdido espaço. O contexto, sim, propiciou esta opção. «Neste caso concreto não será uma necessidade de renovar, porque poderíamos manter um grupo diferente de jogadores. É uma perspetiva, um olhar para a frente que acho que também tem de nos caracterizar, que nos faz fazer uma convocatória deste género. Abdicamos de alguns jogadores que já têm algum passado connosco, que nos conhecem bem, e trouxemos jogadores que estão a demonstrar que querem estar ao mais alto nível. Queremos tê-los perto de nós e esta é uma boa oportunidade. Não é uma data que exista muitas vezes a nível sub-21 para fazer jogos particulares. O facto de termos conseguido o apuramento direto liberta-nos esta data e numa perspetiva de futuro optámos por fazer uma convocatória deste género», apontou.

O grosso das alterações nos sub-21 acontece sobretudo na defesa, onde cinco jogadores - André Amaro, António Silva, Bernardo Vital, Costinha e Leonardo Lelo - nunca atuaram sob o comando de Rui Jorge. «Vamos ter algumas dificuldades. A linha defensiva não se conhece e teremos de minimizar essa dificuldade que à partida temos, por serem jogadores novos e não estarem habituados à nossa forma de jogar e de defender. Mas é um bom espaço para eles virem e demonstrarem a qualidade que têm vindo a demonstrar», manifestou.

O técnico comentou ainda o bom momento que Fábio Silva, emprestado pelo Wolverhampton ao Anderlecht, atravessa na equipa belga. «É um contexto diferente. Está com mais utilização e a marcar golos, mas não é tão simples marcar marcar golos na Premier League como na Bélgica. De qualquer, e em qualquer que seja o contexto, convém apresentarem qualidade e a carreira de jogador é de contínua necessidade de mostrar o seu valor. E isso passa-se com todos eles: o Fábio está a fazer bem e é por isso que continua a vir. Acreditamos no Fábio como acreditávamos no passado», rematou.