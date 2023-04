Luís Morgado, treinador adjunto do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-3), no Estádio de Alvalade, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Jogo difícil para o Santa Clara?

- Um jogo difícil, em casa de um grande, é complicado. Depois foram três lances que decidem quase o jogo. Dois erros nossos e, contra estas equipas, com a qualidade que têm, é quase golo certo. E um lance em que, apesar de ser um árbitro com muito potencial, é um lance que decide logo e uma equipa que está na posição em que está, sofre naquela situação. Depois temos de corrigir o posicionamento, isso é óbvio, mas é um lance limpo, é uma falta que dá o primeiro golo. O Sporting com a qualidade que tem galvaniza-se e fez o segundo e o terceiro golos. Parabéns ao Sporting, mas acho que é um pouco pesado, merecíamos pelo menos um golo no final. Resta-nos continuar a trabalhar.

O Santa Clara procurou sair a jogar de trás, mas parece que não resultou face à pressão alta do Sporting. Não havia um plano B?

- O que fizemos nos primeiros dez minutos da segunda parte era o que queríamos fazer no jogo todo. Não sabemos se é fruto da classificação porque o que estes jogadores fizeram nestas duas semanas dava para vir aqui fazer o que fizemos naqueles dez minutos da segunda parte. Mas com os golos sofridos a equipa ficou um pouco intranquila. O que nós queríamos eram aqueles dez minutos até aquela infelicidade que dá no 3-0. Depois a equipa vai abaixo, mas queria reforçar o empenho dos jogadores. Quem, entrou também a acrescentou, tentou qualquer coisa. Não aconteceu isso na última jornada com o Rio Ave e aconteceu agora. Apelo a eles para continuarem a fazer o que fizeram nestas duas semanas. Se fizermos isso na sexta-feira com o Vizela estamos perto de ganhar o jogo.

O Santa Clara abdicou dos três centrais, o que pretendia em termos organizacionais?

- É a nossa ideia. Esta é a quarta semana que estamos com os jogadores e era a nossa ideia. O Paulo Henrique já estava disponível, procuramos jogar um pouco com as características dele na construção. Agora é prolongar por mais tempo durante o jogo e pedir aos adeptos para se juntarem à equipa porque, enquanto for possível, vamos acreditar.