Pepe foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O central do FC Porto falha assim os jogos contra a República Checa e Espanha, das últimas duas jornadas do Grupo 2 da Liga A por «motivos de ordem física», refere o organismo no seu site oficial.



Pepe não trabalhou às ordens de Fernando Santos na última terça-feira nem esta quarta-feira, tendo realizado apenas trabalho de ginásio precisamente por problemas físicos.



Recorde-se que Portugal vai disputar os últimos dois jogos do Grupo 2 da Liga A, o primeiro no próximo sábado (19h45), na República Checa, o segundo, três dias depois, em Braga, frente à Espanha (19h45).