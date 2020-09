Francisco Trincão jogou 12 minutos na goleada de Portugal ante a Croácia, tornando-se no 42.º jogador estreado por Fernando Santos na seleção nacional.



O jogador do Barcelona foi o primeiro jogador lançado pelo selecionador este ano depois de Diogo Jota ter alcançado a primeira internacionalização em novembro último.



Antes do duo acima referido, o último a estrear-se tinha sido Félix então com 19 anos.



Lista de jogadores lançados por F. Santos:

Trincão

Diogo Jota

João Félix

Dyego Sousa

Hélder Costa



Pedro Mendes



Cláudio Ramos

Sérgio Oliveira



Gedson Fernandes

Rúben Dias

Mário Rui

Gonçalo Paciência



Ricardo Ferreira



Ronny Lopes

Bruma



Bruno Fernandes



Edgar Ié



Kévin Rodrigues

Marafona

Gelson Martins

André Silva



João Cancelo

Renato Sanches

Gonçalo Guedes



Ruben Neves



Lucas João



Ricardo Pereira

Nélson Semedo

Daniel Carriço

Anthony Lopes



André Pinto



Paulo Oliveira



Bernardo Silva

André André



Ukra



Danilo

José Fonte



Tiago Gomes



Adrien Silva

Raphael Guerreiro

Cedric



João Mário