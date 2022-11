O futebolista português Tiago Dantas afirmou, esta quarta-feira, que está no seu «melhor momento» como profissional de futebol, no lançamento dos dois jogos dos sub-21 da seleção, ante República Checa e Japão.

«Acima de tudo, estou feliz. Estou a jogar, é o mais importante. Estou no meu melhor momento desde que sou profissional. As coisas na seleção têm corrido bastante bem, sempre que sou chamado, só tenho de dar continuidade ao que tenho feito no clube e em todos os estágios até agora», frisou o médio de 21 anos, que está cedido ao PAOK Salónica, da Grécia, pelo Benfica.

O jovem jogador, que também já passou pelo Bayern Munique e pelo Tondela, notou ainda que Portugal deve encarar com «seriedade» os jogos particulares com República Checa e Japão, assimilando ideias e processos de jogo para o Europeu de 2023.

«Encaramos os dois jogos com a seriedade com que encaramos todos os jogos. Vão servir para prepararmos o Europeu. Queremos entrar nos dois jogos para ganhar e para demonstrar toda a qualidade do jogador português e da seleção», assinalou, em conferência de imprensa realizada em Lagos, onde a seleção estagia desde segunda-feira.

O internacional sub-21 abordou ainda a renúncia de Fábio Carvalho, extremo do Liverpool, à seleção. «Foi uma decisão pessoal que o Fábio tomou. É algo que diz respeito a ele e tem de ser respeitado», respondeu.

Portugal defronta República Checa e Japão nos dias 18 e 22 de novembro, respetivamente. Os dois jogos são no Estádio Municipal de Portimão e têm início agendado para as 19h15.

Na fase final do Europeu de sub-21, em 2023, Portugal integra o grupo A, defrontando Geórgia, Países Baixos e Bélgica.