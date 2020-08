Raul Jiménez falhou o que não costuma falhar, Ocampos assumiu mais uma vez um papel decisivo e o Sevilha carimbou esta terça-feira o passaporte para as meias-finais da Liga Europa: frente ao Wolverhampton, o emblema espanhola triunfou por 1-0, com um golo a dois minutos dos 90.

Com quatro portugueses no onze – Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves e Moutinho – o Wolves de Nuno Espírito Santo entrou melhor e esteve perto de inaugurar o marcador, aos 13 minutos.

Adama Traoré arrancou como sempre faz, deixou para quase toda a gente, e só foi travado dentro de área por Diego Carlos. Só que, como dissemos, Jiménez fez o que o não costuma fazer e desperdiçou o primeiro penálti com a camisola dos wolves, à nona tentativa.

Tudo igual, portanto, aos 15 minutos de jogo.

E a partir daí o Sevilha cresceu.

Rui Patrício, com mais uma bela exibição, foi adiando o golo espanhol, que surgiu a dois minutos dos 90, quando Pedro Neto e Diogo Jota já estavam em campo pelo lado dos ingleses. Banega descobriu Ocampos com espaço na área e o argentino, como tantas outra vezes, foi decisivo: cabeçada sem hipóteses para Patrício, no 17.º golo da época para a argentina.

Um golo que deixou Lopetegui em êxtase e Nuno Espírito Santo visivelmente irritado. Ocampos não teve piedade perante um wolves demasiado expectante perante uma das melhores equipas do futebol espanhol.

Como quase sempre na Liga Europa, o Sevilha, recordista de troféus desta Liga Europa, com cinco conquistados, venceu. Nas meias finais, defronta o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.