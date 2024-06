Dia 1 para Daniel Sousa no Sporting de Braga. Os minhotos arrancaram a pré-temporada esta sexta-feira, com os habituais exames médicos e alguma «ansiedade» à mistura, algo que o novo treinador considera natural no primeiro dia de trabalho.

«Aquilo que mais quero é trabalhar e gerou-se uma ansiedade nos últimos dias para poder cá estar hoje e desfrutar do treino, do campo. E para conhecer os jogadores, que é o mais importante», disse o técnico, aos meios de comunicação dos bracarenses.

O Sp. Braga começou a época mais cedo devido à segunda pré-eliminatória da Liga Europa e Daniel Sousa alertou que este calendário poderá ter impacto ao longo do ano. «A pré-época não é assim tão longa, é normal, mas a época vai tornar-se longa, porque começamos mais cedo. É um fator que temos de ponderar em termos de planeamento e metodologia de treino no futuro. Ainda que no início não seja um fator preocupante, no futuro é uma coisa que temos de ter em atenção, na forma como gerimos as cargas e os treinos.»

Quanto ao adversário do dia 25 de julho, os israelitas do Maccabi Petah-Tikva, o treinador do Sp. Braga assumiu que ainda é cedo para fazer uma análise.

«É uma fase muito prematura para recolher informações, até porque mudaram de treinador, mas é uma equipa que se manteve pelo segundo ano consecutivo na primeira liga israelita, vencedor da Taça de Israel e isso dá alguma garantia da qualidade que iremos defrontar. E é o primeiro jogo oficial da época, o que por si só é um fator extremamente importante», salientou.

Entre os jogadores presentes no primeiro dia de trabalhos, refira-se, estiveram Roger e André Horta.