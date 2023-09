Esta semana deu que falar entre adeptos sportinguistas, sobretudo nas redes sociais, o facto de o clube jogar sempre à noite, algo que dificulta a presença de famílias no estádio e também a deslocação de quem vive mais longe de Alvalade.

Na antevisão à receção ao Moreirense, Ruben Amorim, que em tempos admitiu preferir jogar à noite, descartou ter culpa e revelou que, agora, só faz um pedido.

«Não tenho responsabilidade nisso. Só peço ao responsável pela marcação de jogos para não jogar à tarde no verão, porque isso tem impacto na forma de jogar da equipa. Ainda no outro dia o Viktor [Gyokeres] se queixou do calor. E nós precisamos dele fresquinho», declarou, sem esconder um sorriso.

«De resto não digo nada em relação à hora a que jogamos. Já disse que no inverno, o jogo pode ser às 18h, porque anoitece cedo. Quando a responsabilidade foi minha, eu assumi», acrescentou, deixando uma sugestão.

«Acho que a Liga devia ser autónoma a marcar os horários dos jogos, sem os clubes interferirem».

Amorim falou também sobre a polémica do aumento do tempo de descontos que se tem verificado nas primeiras jornadas desta época, relativamente ao que era norma, e que levou inclusivamente o Sporting a emitir um comunicado.

«O tempo de compensação é o que é. Às vezes há uma equipa a cair mais e depois sofre um golo e é compesada porque joga-se mais tempo. Nunca estamos satisfeitos, mas acho que o aumento do tempo de descontos é uma forma de tentar compensar. Tem de se encontrar um meio termos para os jogos não durarem tanto tempo», defende.