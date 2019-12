O médio brasileiro do Sporting, Wendel, recordou o castigo com despromoção aos sub-23 dos leões no final de outubro, assumindo que, apesar de ter sido descuidado nas horas, só foi «jantar normal com os amigos».

«Lá (em Portugal) temos isso de, às 23 horas, ter de chegar a casa, só que eu fui a um restaurante, não era balada [ndr: sair à noite], só que passei um pouco da hora. Cheguei a casa à meia noite e meia», afirmou Wendel, em declarações reproduzidas pelo GloboEsporte, no Rio de Janeiro, esta sexta-feira, antes do regresso a Lisboa e ao clube verde e branco.

O jogador de 22 anos diz que foi com trabalho que deu «a volta por cima» ao assunto e demonstrou o desejo de voltar a trabalhar com Jorge Jesus, apesar de rejeitar falar sobre o que foi uma abordagem do Flamengo. «Não posso falar nada sobre isso, tenho contrato com o Sporting», disse.

«Queria voltar a trabalhar com o mister [Jesus]. Foram cinco meses e ele orientou-me muito quando cheguei a Lisboa. Pena que foi por pouco tempo. É um excelente treinador. Gosto muito dele, ajudou-me muito no começo. Quando não jogava, dava-me conselhos para continuar a trabalhar. Disse aos meus amigos daqui (do Brasil) que se os jogadores abraçassem a causa dele, seriam campeões», respondeu, sobre o técnico luso, campeão brasileiro e da Taça Libertadores em 2019.

Wendel considera ainda que o Flamengo «disputaria o título em Portugal» e analisou a temporada 2018/2019 no Sporting e a atual, com vista à disputa do título mais próximo, a Taça da Liga, conquistada nos últimos dois anos.

«A temporada passada foi muito boa para nós, ganhámos dois títulos num ano. O grupo é muito bom, acolhemos o treinador que chegou lá também. Agora vamos tentar ganhar outro título, já que estamos na meia-final», notou, esperando ainda se vai ter aval para ir ao torneio pré-Olímpico, apesar de já ter havido intenção contrária do clube. «Não é data FIFA e eu também sou do Sporting. Espero uma boa resposta deles», concluiu.