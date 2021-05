A expulsão de Ruben Amorim, por ofensas à equipas de arbitragem, no clássico com o FC Porto em Alvalade a 17 de outubro de 2020 já havia custado ao treinador do Sporting uma suspensão de seis dias.

Na altura, tal como foi escrito, o técnico dos leões até contou com uma atenuante especial, por ter apresentado um pedido de desculpas à equipa de arbitragem, o que ditou a redução do castigo de oito para os referidos seis dias.

Só que, agora, Amorim voltou a ser punido com seis dias de castigo, mas por afirmações proferidas na conferência de imprensa de rescaldo a esse mesmo jogo e na qual o treinador do Sporting se queixou de ter sido alvo de um tratamento diferente em comparação com aquele que disse ter tido Sérgio Conceição. «Passa muito pela dualidade de critérios. Faço mea culpa, não devia ter dito o que disse, mas passa-se o mesmo todas as semanas, e antes ouvi de outro sítio. Mas aceito, não podemos falar assim com os árbitros. O que me irritou foi a dualidade de critérios, mas sempre a aprender e a crescer», afirmou.

Recorde-se que Amorim foi expulso após contestar a reversão de um penálti inicialmente assinalado a favor da equipa da casa por suposta falta de Zaidu sobre Pedro Gonçalves.

O novo castigo aplicado a Ruben Amorim surge na véspera da visita do Sporting a casa do Rio Ave. Em comunicado, o clube leonino considerou que a deliberação do Conselho de Disciplina da FPF é «ilegal e injusta» e manifestou a intenção de recorrer para o TAD.