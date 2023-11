O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Sobre Gonçalo Inácio no meio-campo] «Eu imagino o Inácio nessa posição, por isso o temos trabalhado aí desde a pré-época. Tem boas características para isso. Acrescenta-nos mais um homem no meio-campo, obviamente ainda temos o Dário que está a crescer, mas entendemos que este era o jogo ideal. Tendo centrais com tanta qualidade, poderá ser uma opção e ele demonstrou que mesmo aí tem capacidade de jogar com bola. É uma opção bastante válida para jogar ali.»