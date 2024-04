O treinador do Sporting, Ruben Amorim, brincou esta quinta-feira com o treinador dos sub-23, João Pereira, na antevisão à visita ao Gil Vicente, quando questionado sobre se tinha pedido dicas ao técnico, que já venceu por duas vezes a equipa sub-23 dos gilistas, treinada por Carlos Cunha, na Liga Revelação desta época.

Carlos Cunha vai orientar a equipa principal dos gilistas na sexta-feira, ante o Sporting, depois da saída de Vítor Campelos e antes de Tozé Marreco assumir o comando técnico.

«Não [ndr: pedi dicas]. Primeiro é preciso ter cuidado com o João Pereira, que ainda fica com o meu lugar, portanto máxima distância», afirmou Amorim, em jeito de brincadeira, em conferência de imprensa, na qual garantiu pouco depois que não houve «entrevista» nem «acordo» com o Liverpool ou outro clube.

Amorim frisou que a preparação para o jogo em Barcelos ficou marcada pela «incerteza» face ao que a equipa possa apresentar com Carlos Cunha ao comando.

«A preparação do jogo torna-se diferente, há mais incerteza, não sabemos bem com o que contar. Temos de ver o que o Gil Vicente tem feito e fomos ver os sub-23 do mister Cunha, ele já passou por esta situação no ano passado e fomos ver o que ele fez, principalmente com o Benfica. Fizemos uma preparação normal, tendo essa parte da incerteza, mas focados no que temos de fazer. E, como tivemos mais tempo, preparámos uma possibilidade de três centrais contra. Não sabemos, preparámos tudo. Se seguirmos bem na nossa forma de jogar, vamos passar mais tempo com a bola, focámos nisso e em implementar o nosso jogo. A preparação foi foi diferente, porque não sabemos bem com o que contar», disse Amorim, relativizando a deslocação ao Minho, onde o Sporting já empatou em Braga e perdeu em Guimarães.

«Não interesse se é no Minho. São [jogos] sempre difíceis e tudo pode acontecer. Da mesma maneira, se estivéssemos numa fase em que o Sporting ganhou todos os jogos no Minho, estaria a pensar-se que se calhar nunca isso aconteceu e que houve sempre um percalço no Minho e aí, em termos de desvantagem, estávamos mais perto de perder pontos do que assim. Portanto, é quem olha para essas coisas e pensa muito nisso. Eu não sou assim. Preparámos o Gil Vicente, queremos ganhar este jogo, depois vamos ao próximo. O que nos deixa, se calhar, mais ansiosos para este jogo é não saber bem como o Gil Vicente vai jogar e os jogadores não fazem ideia onde perderam pontos. Se é no Minho, se ainda é Porto. É indiferente, queremos ganhar o jogo e temos de ganhar o jogo», expressou.

Questionado ainda sobre os golos sofridos de bola parada, Amorim rejeitou a ideia de que «é o calcanhar de Aquiles» da equipa, mas afirmou que a situação foi trabalhada com atenção.

«Temos sofrido muitos golos de bola parada, principalmente livres e nessa parte do jogo somos das piores equipas, mas depois até a nível europeu somos das melhores em termos ofensivos, principalmente em cantos. E é uma coisa que não liga com a outra. Temos de ser mais agressivos, tentámos melhorar esta semana a velocidade com que vamos para o posicionamento e temos de aumentar a concentração, a agressividade, falar uns com os outros. Mas temos sofrido golos de bola parada. Temos as equipas a rematar menos à nossa equipa, mas sofremos mais. Vamos melhorar», notou.

O Gil Vicente-Sporting, que abre a 29.ª jornada da I Liga, tem apito inicial agendado para as 20h15 de sexta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. Manuel Oliveira é o árbitro do jogo.