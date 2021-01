Ruben Amorim espera um «grande FC Porto», esta terça-feira, em Leiria, na primeira meia-final da Taça da Liga. independentemente do maior desgaste físico do adversário ou dos recentes casos de covid-19 que diminuíram as opções de Sérgio Conceição.

O Sporting chega a este jogo depois de dois resultados negativos, primeiro com o Marítimo (0-2), que ditou o afastamento na Taça de Portugal, depois com o Rio Ave (1-1), que não permitiu tirar proveito do clássico entre FC Porto e Benfica. «Foram dois resultados a que os jogadores não estavam habituados, encontrei a equipa muito empenhada, focada, mas não encontrei a mesma alegria, o que é bom sinal. Os jogadores continuam a acreditar no processo, o que também é importante e a preparar o jogo da Taça da Liga», começou por destacar.

Dois desaires que o treinador justificou com a juventude e falta de experiência da equipa, fatores que podem voltar a vir ao de cima esta terça-feira face à maior experiência do FC Porto.

«Em ternos de experiência e maturidade, estamos claramente abaixo do FC Porto, mas a juventude pode compensar por outro lado. A irresponsabilidade saudável da equipa pode nos levar a ultrapassar certos momentos, além da confiança que temos por estarmos em primeiro no campeonato. Preparámos o jogo, finalizámos alguns aspetos e os jogadores estão confiantes», comentou.

O FC Porto tem tudo um calendário mais preenchido, além de estar diminuído pelos recentes casos de covid-19, mas Ruben Amorim relativizou essas vantagens.

«Tivemos apenas menos um jogo do que o FC Porto nesta fase, entre dezembro e janeiro. Só não tivemos a Supertaça no Natal, portanto não há grandes diferenças nesse aspeto. Em relação aos casos de covid, também já os tivemos, O FC Porto vai apresentar uma grande equipa, seja quais forem os jogadores, vai ter sempre jogadores internacionais. Quem conhece aquele treinador e aquela equipa, sabe que vamos ter um grande adversário pela frente», comentou.

Um dos jogadores indisponíveis no FC Porto é Sérgio Oliveira que é, nesta altura, o melhor marcador da equipa de Sérgio Conceição. «Vais ser uma grande equipa, com rotinas bem definidas, os jogadores já se conhecem todos bem. O Sérgio Oliveira é um grande jogador, mas reduzir o FC Porto ao Sérgio Oliveira seria um erro da nossa parte», comentou ainda.