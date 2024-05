Francisco Trincão considera que a conquista da Taça de Portugal este domingo permitirá ao Sporting encerrar uma «excelente época», mas espera um FC Porto «pressionado» e um «jogo muito físico» no relvado do Estádio Nacional.

«É um orgulho, trabalhamos para estar aqui. Só nos resta o passo final, temos a ambição de ganhar. Se o conseguirmos vai ser o culminar de uma excelente época», começou por destacar o avançado em conferência de imprensa.

Quanto ao adversário. «Esperamos sempre um FC Porto muito forte, sabemos que eles nestes jogos são bastante fortes e bastante físicos. Estudámos bastante bem, o míster disse o que devíamos ou não fazer durante o jogo. Depois, é óbvio que me imagino a levantar a Taça de Portugal, mas primeiro vamos pensar nos 90 minutos, quem sabe prolongamento, para ganhar o jogo e levantarmos a Taça», destacou.

Francisco Trincão começou a temporada de forma discreta, mas cresceu a olhos vistos a partir de janeiro. O avançado explica a mudança. «Foi só apenas um bocadinho de confiança, o míster e os colegas também sempre me ajudaram. A equipa ajudou bastante e acredito que foi muito por aí», comentou.

Um crescimento sustentado pelo apoio constante de Ruben Amorim. «Se será o maior treinador da história do Sporting não me cabe mim decidir, mas teve um papel enorme na história recente do Sporting. A mim sempre me ajudou, deu-me feedback a dizer que confiava em mim e colocou-me a jogar. Sempre foi um grande treinador para mim e para o Sporting», acrescentou.

Francisco Trincão sempre se assumiu como adepto do Sporting, mas não guarda grandes recordações da última final dos leões, em 2018, logo após o ataque à academia. «Lembro que foi um momento complicado, mas agora não faz sentido falar nisso, o clube está completamente diferente. Acho que posso acrescentar algo ao Sporting e espero que amanhã seja mais um jogo para isso», comentou ainda.