Viktor Gyökeres chegou a Alvalade esta temporada, mas tem sido um titular indiscutível. O avançado sueco, de resto, foi totalista nos nove jogos que leva no Sporting e, tendo em conta as partidas que disputou com a seleção, está bem perto de chegar aos mil minutos em 2023/24 (tem 964).

O jogador do Sporting, que está ao serviço da Suécia, revelou os segredos para manter a boa forma física.

«Eu cuido do meu corpo. E acho que é mais fácil se jogares continuamente, 90 minutos a cada jogo, e depois ficas habituado. Só precisas de ouvir o teu corpo e senti-lo para depois desempenhares um bom papel», afirmou, citado pelo Expressen.

Gyökeres também foi confrontado com a dieta de Erling Haaland, que recentemente afirmou num documentário que filtrava a água e comia coração e fígado de vaca, mas rejeitou-a de forma veemente.

«Não tinha coragem! Se assim fosse provavelmente não jogava tanto, ficaria mal do estômago», frisou.

Ao serviço do Sporting, Gyökeres já marcou em oito ocasiões e somou uma assistência.