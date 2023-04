O futebolista marroquino Zouhair Feddal, que representou o Sporting até ao final da época passada, 2021/22, viu esta terça-feira ser anulado, por deliberação do Tribunal Arbitral do Desporto, o castigo de um jogo, numa altura em que já não representa os leões.

Feddal viu o quinto amarelo na I Liga da época passada na visita ao Moreirense, a 14 de março de 2022, no duelo da 26.ª jornada (vitória dos leões por 2-0), tendo falhado o jogo seguinte, ante o Vitória de Guimarães. Além do jogo de suspensão, tinha sido multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 153 euros.

«Declara-se nulo o ato administrativo que aplicou duas sanções (uma de multa no montante de 153 euros e outra de suspensão por um jogo), publicitado no dia 16 de março de 2022», pode ler-se, na decisão publicada pelo TAD, no seu sítio oficial.

No acórdão, o TAD justifica que «não acompanha o posicionamento da demandada [ndr: FPF]», sendo que «o ato administrativo em questão é, efetivamente, nulo e assim deve ser declarado, pois trata-se de um ato (duplamente) sancionatório que foi emitido sem que, previamente, tenha sido conferido ao demandante [ndr: Feddal] a possibilidade de pronunciar-se», lê-se no documento.

Feddal, que esteve duas épocas no Sporting, tendo conquistado uma Liga, uma Supertaça e duas Taças da Liga, rumou ao Valladolid (Espanha) no início de 2022/23 e, entretanto, transferiu-se a meio da época para o Alanyaspor, da Turquia.