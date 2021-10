O futebolista luso-brasileiro Otávio evoluiu para treino condicionado esta quarta-feira, depois de ter realizado tratamento e trabalho de ginásio na véspera, na preparação do FC Porto para o duelo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, ante o Sintrense (sexta-feira, 18h45).

Na sessão de trabalhos no Olival, às ordens do treinador Sérgio Conceição, 12 jogadores, ao serviço das seleções, continuam como ausências: Diogo Costa e Pepe (Portugal), Fábio Vieira, Francisco Conceição, João Mário, Vitor Ferreira (Portugal Sub-21), Taremi (Irão), Luis Díaz, Matheus Uribe (Colômbia), Jesús Corona (México), Chancel Mbemba (RD Congo) e Marko Grujic (Sérvia).



A equipa azul e branca volta a treinar na quarta-feira, pelas 16h30, no Olival.