É um dos dias mais bonitos do ano, e é este domingo: FC Porto e Sporting disputam, no Estádio Nacional, a final da Taça de Portugal.

Os dragões procuram evitar um ano sem títulos, ao passo que os leões desejam a dobradinha que escapa ao clube há 22 anos.

A bola só começa a rolar às 17h15, mas o jogo teve início no sábado, na sala de imprensa.

Ao início da tarde, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, arriscou no onze adversário, com Pepe. Horas depois, no mesmo local, o homólogo portista, Sérgio Conceição, desmentiu-o – revelou que Pepe não recuperou da lesão – e arriscou também ele na equipa inicial dos leões.

Mas afinal, quem acertou mais?

Veja na galeria acima associada os onzes prováveis do FC Porto-Sporting, jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.