Dominic Thiem anunciou que vai retirar-se do ténis.

«Vou terminar a minha carreira no final desta época», disse o tenista austríaco num vídeo no qual explicou o que o levou a tomar a decisão com apenas 30 anos (completa 31 em setembro).

«Há algumas razões: em primeiro lugar, o meu pulso, que não está como devia e como eu gostaria. A segunda razão tem a ver com o meu sentimento: tenho pensado sobre isto desde há muito tempo. Pensei muito cuidadosamente», referiu.

Thiem, que venceu a edição de 2020 do Open dos Estados Unidos e outros 16 títulos ATP ao longo da carreira, luta há já algum anos contra uma lesão no pulso direito que o tem impedido de exibir o nível que o levou a ser terceiro classificado do ATP World Tour.

«Tive sucesso, ganhei troféus que nunca sonhei ser possível conquistar. Foi uma jornada incrível, todos os altos e baixos. Foi uma experiência incrível e estou muito grato por isso. Esta é a decisão certa. Estou muito feliz por tomá-la e super-entusiasmado para que aí vem», concluiu.

O último título da carreira de Dominic Thiem foi mesmo o maior de todos: o US Open em 2020, o único Grand Slam que conquistou.

O tenista austríaco esteve presente na última edição do Estoril Open, onde foi eliminado nos oitavos de final pelo francês Richard Gasquet.