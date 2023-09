Novak Djokovic foi recebido esta terça-feira em apoteose na Sérvia, depois da conquista do US Open, a 24.ª vitória da carreira num Grand Slam.

O tenista de 36 anos participou numa cerimónia conjunta com a seleção de basquetebol, e perante a receção entusiasmada por parte do povo, não conteve as lágrimas de emoção.

A Sérvia, refira-se, foi vice-campeã do Mundo de basquetebol: perdeu na final diante da Alemanha.

Já Nole, novo número um do mundo, conquistou o US Open com um triunfo em três sets diante de Daniil Medvedev.