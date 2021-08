Kim Min-jae, defesa-central coreano que foi alvo do FC Porto neste mercado de transferências, está perto de ser reforço do Fenerbahçe.

Em comunicado, o emblema turco informou estar em negociações com os chineses do Beijing Guoan para a transferência do internacional pela Coreia do Sul.

O jogador chega neste domingo a Istambul para a realização de exames médicos e assinar contrato com o novo clube e atuar no futebol europeu, aos 24 anos, pela primeira vez na carreira.