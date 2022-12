O Celtic, clube que conta com o português Jota no seu plantel, anunciou esta sexta-feira a contratação do japonês Tomoki Iwata.

O defesa de 25 anos chega à Escócia como o jogador japonês do ano, após sagrar-se campeão nipónico ao serviço do Yokohama Marinos.

O Celtic informou que Iwata chega por empréstimo, estando contemplada uma cláusula de compra obrigatória no final da temporada.

🆕✍️ #WelcomeTomoki



We are delighted to announce the signing of current J-League Player of the Year and Japanese international Tomoki Iwata.



Welcome to #CelticFC, Tomoki! 🍀🇯🇵