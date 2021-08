O Espanhol de Barcelona está no mercado atrás de um extremo e, nesse sentido, está a tentar a contratação por empréstimo de uma temporada (até junho de 2022) de Gonzalo Plata. O Maisfutebol sabe que o clube catalão já colocou em cima da mesa uma proposta de cedência, mas a SAD leonina não tomou ainda uma decisão concreta.



Neste arranque de época, o jovem internacional equatoriano, que foi alvo recente de outro emblema espanhol, o Cádiz, não teve minutos em campo ao serviço dos leões, apesar de ter ficado no banco na estreia na Liga, na vitória 3-0 sobre o Vizela.



Aos 20 anos, Plata tem contrato até junho de 2024 com o Sporting, que é dono de apenas 50 por cento do passe do jogador. Foi contratado ao Independiente del Valle em 2018, tendo, desde então, feito 38 jogos oficias e quatro golos na equipa principal.