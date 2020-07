Iker Casillas tinha afirmado que havia três clubes interessados em Otávio, sendo o Nápoles um deles. Agora Jerónimo Soares, um dos representantes do jogador, em entrevista à Radio Musica Television, de Itália, disse que, para já, não há negociações com o clube italiano, mas o futuro do jogado no FC Porto também não é garantido.

«Para já são só rumores, não houve contactos reais. O Otávio é um jogador que agrada a muitos campeonatos porque se adapta bem. Depois de tantos anos no FC Porto, ele gostaria de tentar uma nova aventura», disse o empresário que apontou que o jogador «se sairia muito bem uma equipa como a de Gattuso porque joga muito com a bola no chão e com saídas rápidas».

O empresário falou ainda sobre o futuro, já que o jogador tem contrato com os portistas até 2021. «As negociações para renovar não correram muito bem, por isso, a partir de janeiro ele poderá chegar a acordo com qualquer clube. Ele ainda tem todas as hipóteses em aberto, inclusive a renovação.»

Jerónimo Soares disse ainda que «Sérgio Conceição gosta muito de Otávio». «Não me surpreenderia se o viesse buscar em próximas experiências», adiantou.