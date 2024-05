Victor Osimhen, avançado nigeriano, lesionou-se e não vai estar presente nos dois jogos das eliminatórias para o Mundial 2026, informou esta terça-feira a Federação Nigeriana de Futebol.

Apesar de não especificarem qual a lesão, é possível ler no comunicado que o jogador vai estar afastado quatro semanas, falhando a receção à África do Sul, a 7 de junho, e o jogo com o Benin, a dia 10.