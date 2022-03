António Miguel Cardoso é o novo presidente do V. Guimarães.

O candidato da lista A recolheu 62,5 por cento dos votos, correspondentes a 4.148 dos 6.637 votos contabilizados no sufrágio.

Miguel Pinto Lisboa, o até agora presidente em funções, foi o segundo candidato mais votado, com 1.243 votos (18,7 por cento), à frente do ex-futebolista Alex Costa, com 1.161 votos, percentagem correspondente a 17,5 por cento dos votos.

Nas eleições do clube minhoto votaram 67,6 por cento dos 9.780 sócios inscritos nos cadernos eleitorais. Uma boa afluência, mas inferior à das eleições de 20 de julho de 2019, quando 7.083 associados deslocaram-se às urnas para eleger Miguel Pinto Lisboa, que na altura ficou à frente de António Miguel Cardoso, que recolheu 31,1 por cento dos votos.

Esta é a primeira vez que um presidente em funções do V. Guimarães perde as eleições.

António Miguel Cardoso tem 45 anos, é empresário e é natural e residente no Porto.

(artigo atualizado)