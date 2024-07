O Vitória anunciou esta terça-feira a contratação de Óscar Rivas, central espanhol, de 24 anos, que chega do Alcorcón.

Natural de Albacete, o defesa assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2028.

Formado no Atlético Madrid e no Getafe, Rivas destacou-se nas últimas temporadas no Alcorcón e vai ter, agora, a primeira experiência fora de Espanha.

Oscra Rivas é o quinto reforço do Vitória neste defeso, após a confirmação do defesa João Teixeira Mendes (ex–FC Porto), dos médios Samu (ex–Vizela) e Marco Cruz (ex–Sporting) e do avançado Chucho Ramírez, contratado aos mexicanos do Morelia após um ano a jogar no Nacional, por empréstimo.