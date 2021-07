Herculano Nabian passou a ser o jogador mais jovem do século a jogar pela equipa principal do Vitória de Guimarães num jogo oficial, com apenas 17 anos, seis meses e um dia.

O jovem avançado, promovido da equipa B, foi lançado por Pepa já perto final do triunfo sobre o Leixões, por 4-1, em jogo da primeira fase da Taça da Liga disputado na passada segunda-feira. O jovem avançado entrou a cinco minutos do final do jogo para o lugar de Marcus Edwards e ainda fez uma assistência, em tempo de compensação, para Maga fixar o resultado final em 4-1.

Nabian nasceu em Bissau, a 25 de janeiro de 2004, mas tem nacionalidade portuguesa. Com 1,82m e 82 quilos, o possante avançado passou pela formação do Algueirão e do Belenenses antes de chegar ao Vitória na temporada 2018/19.

Na segunda-feira foi lançado por Pepa e, apesar do pouco tempo em campo, deixou a sua marca na ficha de jogo com uma assistência.

Visto como uma promessa da formação do clube, o avançado renovou por três épocas com os vimaranenses, com mais duas de opção, Visto como uma promessa da formação do clube, o avançado renovou por três épocas com os vimaranenses, com mais duas de opção, em 2020, e ficou seguro com uma cláusula de 60 milhões de euros.