O Vitória de Guimarães e o treinador Moreno foram multados na sequência do jogo ante a B SAD, na quinta-feira, em Guimarães, para a Taça da Liga.

Em causa, está o «quadro técnico sem as habilitações mínimas» de Moreno, que valeu uma multa de 2.428 euros ao Vitória e 714 euros ao técnico.

No mapa de castigos, são justificadas assim as multas: «O treinador adjunto da equipa A, João Miguel da Cunha Teixeira [ndr: Moreno] este permanentemente de pé a dar instruções aos seus jogadores durante o jogo», pode ler-se, no documento do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sexta-feira.