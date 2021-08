Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na conferência de imprensa após o empate frente ao Boavista, em jogo da 4.ª jornada da Liga:

«Fico com o sentimento de perder dois pontos. Tivemos o triplo de remates à baliza. Tivemos uma capacidade ofensiva muito forte. Conseguimos empurrar o Boavista lá para trás. Eles estavam a jogar no nosso erro. Tivemos várias oportunidades e penso que merecíamos ser premiados com o segundo golo. Perante um adversário matreiro tivemos estabilidade emocional. Isso revela um crescimento grande que a nossa equipa teve em relação a jogos anteriores.»

«Não estávamos a contar com aquele golo do Boavista. Seria um lance controlado, mas são essas situações que nos fazem crescer. Disse aos jogadores para se manterem tranquilos e focados no nosso jogo. Sentia que o Boavista tinha alguma dificuldade em acompanhar o nosso jogo. Faltou só o golo.»

[Sobre o mercado] «Se surgir um bom negócio, estamos abertos a isso. Mas não estou preocupado com o mercado. Estou sim concentrado na nossa equipa. Se surgir um nome que agrade e que venha acrescentar qualidade à nossa equipa, é bem-vindo. E se for ao contrário... Bem, não gostava de perder um jogador. Aí, desligo o telefone ao presidente. (risos)»