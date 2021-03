Lançado ao minuto 70 da derrota caseira do Wolverhampton frente ao Liverpool, Fábio Silva teve um par de oportunidades para fazer o golo do empate.

Na mais flagrante, a dois minutos do final do tempo de compensação, o avançado português surgiu solto na grande área, mas, na tentativa de cabecear para a baliza de Alisson, acabou por falhar a bola e rematou com o... ombro. A redondinha acabou por sair fraca e à figura do guarda-redes dos reds.

Contratado no verão ao FC Porto, a troco de 40 milhões de euros, Fábio Silva leva 27 jogos e dois golos pelos Wolves na Premier League. O jovem de 18 anos ganhou espaço na equipa com a lesão de Raúl Jiménez, mas perdeu entretanto a titularidade para Willian José, contratação de inverno da equipa de Nuno Espírito Santo. O brasileiro, porém, não tem feito melhor: nove jogos na Premier League, zero golos.