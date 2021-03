Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após vencer o V. Guimarães, mantendo os dez pontos de vantagem para o FC Porto, a dez jornadas do fim do campeonato.

«Fomos muito competentes em todos os momentos do jogo e melhorámos em relação aos jogos anteriores. Tirámos uma das referências da defesa do Vitória ao baixar o Daniel Bragança, que é um jogador com outras características. O Vitória teve duas oportunidades seguidas no mesmo lance, mas viveu sempre muito de rasgos individuais do Edwards e do Rochinha. Este resultado é totalmente justo.

Se esta viória nos dá argumentos para o título? Dá-nos argumentos para continuarmos invictos. O nosso segredo é sermos muito solidários. Essa é a grande força do Sporting.»