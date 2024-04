A época de Thorgan Hazard terminou durante a tarde deste domingo, ao minuto 37 do duelo entre Anderlecht e St. Gilloise (2-1), na terceira jornada da Fase Final da Liga da Bélgica. O avançado, de 31 anos, deixou o relvado queixoso do joelho direito.

Na manhã desta segunda-feira, Thorgan – irmão de Eden Hazard – viu confirmada a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

«Significa que a temporada de Thorgan terminou, e o período de ausência será prolongado. Exames adicionais agendados para esta semana determinarão o exato tempo de paragem», esclareceu o Anderlecht.

Thorgan Hazard absent pour une longue durée après sa blessure au genou contre l'Union. Heel de club wenst Thorgan een spoedig herstel toe. 🟣⚪️

Ao cabo de 24 jogos pelo emblema belga – 22 na Liga e dois na Taça – Hazard anotou quatro golos e quatro assistências. Ainda que titular, o internacional belga estava longe dos anos prolíferos pelo Borussia Monchengladbach, nomeadamente entre 2016 e 2019, antes de rumar ao Borussia Dortmund.

Assim, a lesão de Thorgan diminui, em simultâneo, o leque de opções de Domenico Tedesco, selecionador da Bélgica, para o Europeu deste verão.

Importa recordar que Hazard participou no Mundial de 2022 e 2018, assim como no Europeu de 2020, realizado no verão de 2021. Nessa prova, o avançado anotou dois golos, um dos quais frente a Portugal, decisivo para a eliminação das «Quinas» nos oitavos de final.

Formando no Lens e no Chelsea, Thorgan Hazard estreou-se como sénior nos belgas do Zulte Waregem, por empréstimo dos «Blues». Seguiu-se a afirmação no Borrussia Monchengladbach e o «salto» para Dortmund. Todavia, o estado de graça de Hazard terminou em janeiro de 2023, quando foi emprestado ao PSV. No último verão, rumou ao Anderlecht.

Ora, o emblema belga lidera a Liga, com 38 pontos, mais três face ao St. Gilloise. Seguem-se Club Brugge (33 pontos), Genk (31 pontos), Cercle Brugge (29 pontos) e o campeão em título, o Antuérpia (26 pontos).

Arredado do título nacional desde a época 2016/17, o Anderlecht tem em vista o 33.º campeonato, ampliando a vantagem sobre o Clube Brugge (18).