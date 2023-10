Ronald Araújo, internacional uruguaio defesa do Barcelona, falou em português na zona mista do estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 frente ao FC Porto, numa partida da segunda jornada do Grupo H:

«Estou feliz pela vitória, era um jogo muito complicado num estádio difícil. Vimos de dois anos que não foram muito bons [na Champions]. Era importante ganhar aqui, chegar seis pontos e à liderança do grupo.»

[FC Porto é o alvo a abater no grupo]: «Temos de ter humildade, vimos de dois anos que não foram bons [na Champions]. O FC Porto é uma equipa muito boa e um dos candidatos a passar a fase de grupos. Ainda há muitos pontos em disputa.»