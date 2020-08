No dia em que recebeu a distinção do nosso jornal, Pizzi esteve dez minutos à conversa com o Maisfutebol, em exclusivo. O Benfica teve uma semana de descanso de uma época para a outra, isto porque vai jogar a qualificação da Liga dos Campeões. A pré-eliminatória está agendada para daqui a um mês.

A época começa logo com uma final. A pré-eliminatória da Champions. Costuma dizer-se que a pressão num clube grande é diária, mas quão consciente está o plantel da relevância deste jogo?

«Estamos muito conscientes que é um jogo importante para nós. Vale uma entrada na Liga dos Campeões, é certo que depois disso ainda temos outra eliminatória, mas para lá estarmos temos de vencer este jogo. Vale também a nível monetário para o clube e todos nós, todos os jogadores que estão aqui e o clube merecem estar numa Liga dos Campeões.»

«Acho que vamos trabalhar muito bem até dia 15 [de setembro] para conseguir isso. Sabemos que o facto de ser a uma só mão, só haver um jogo, já a coisa muda de cenário, é totalmente diferente. Temos de estar preparados para isso, entrar fortes, agressivos e certamente vamos sorrir.»

Tem contrato até 2023. Há algum plano a longo prazo? Terminar no Benfica?

«Não penso muito nisso agora. Tenho 30 anos, estou a desfrutar do dia a dia e do que este enorme clube me dá. Gosto bastante de estar aqui e o meu pensamento é trabalhar, treino a treino e jogo a jogo e depois lá para a frente logo vejo o que vou fazer.»

PARTE 1: Pizzi, prémio Maisfutebol: «Estatisticamente a época foi ótima para mim»

PARTE 2: Pizzi: «Talvez me sinta mais importante a jogar no meio»

PARTE 3: Pizzi: «Jesus evoluiu com o passar do tempo e isso é bom para ele e para nós»

PARTE 4: Pizzi: «Já vimos que Gilberto e Pedrinho têm muita qualidade»

PARTE 5: Pizzi: «Everton Cebolinha mostrou no Brasil que pode fazer a diferença»