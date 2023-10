Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do estádio do Bessa, após a derrota por 2-0 frente ao Sporting, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«O Sporting tem muita qualidade, tem processo bem definido e chama muito bem as equipas para a pressão. É uma equipa que liga bem por dentro para depois ir por fora. Por isso, juntámos o Robert e o Makouta a fechar nos dois médios e colocámos o Watai e o Morais a pressionarem os centrais, deixando o Coates mais livre. O Sporting tem uma oportunidade num livre de Pote. O jogo foi dividido, intenso e com qualidade. A melhor oportunidade foi a do Robert isolado, mas não conseguimos marcar. O Sporting chegou ao golo, mas continuámos, trabalhámos e corrigimos algumas coisas ao intervalo. Não podíamos sair muito cedo na pressão porque o Sporting na aceleração podia criar dificuldades. Crescemos na segunda parte e fizemos a igualdade, mas por alguns centímetros foi invalidado.



A equipa baixou animicamente e sofremos novo golo depois de uma perda de bola. Definimos mal no ataque, depois existiu um ressalto no meio e o Sporting chegou ao golo. Poderíamos ter tido outro resultado. Durante o jogo modificámos alguns jogadores, introduzimos alguma juventude. Tenho de analisar os minutos finais, o resultado podia ter sido mais pesado, tivemos várias perdas de bola e a equipa partiu-se. Não pode ser, temos de ser iguais a nós próprios todo o jogo.



O Morais é muito forte no um contra um, mas estava a ter algumas dificuldades. Apanhou pela frente um central rápido e forte. Já estava a acusar alguma fadiga e tinha amarelo. O Filipe também já estava a acusar alguma fadiga e alterámos com a entrada do Berna e depois do Luís Santos.»





[Problemas para motivar em equipa face às dificuldades que o clube vive]:



«Só podemos controlar o processo de treino e do jogo. A minha motivação é valorizar ativos. Temos 15 jogadores da formação do Boavista. Não há maior satisfação do que ver a evolução de alguns desde que aqui cheguei. Temos de valorizar ativos para que o clube consiga vendê-los. Este ano temos duas derrotas em dez jogos oficiais. Perdemos em Braga e hoje com o Sporting. Temos um grupo fantástico, com jogadores de qualidade. Há jogadores experientes com alguns jovens que estão a crescer depressa. A maior satisfação é vê-los evoluir.»



[Watai]: «Teve algumas dificuldades no primeiro ano. Não pelo jogo em si, mas pela intensidade do futebol português. O Watai é muito inteligente a procurar os espaços, joga simples e tem crescido. Dei-lhe a oportunidade na Taça e hoje voltou a jogar. Achámos que poderia jogar nas costas dos médios do Sporting e depois receber e virar-se para o jogo. A bola não entrou assim tanto nele, mas vai ser importante para nós. Está a crescer.»