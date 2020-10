O Desportivo de Chaves venceu esta quinta-feira o Feirense, por 4-0, em Santa Maria da Feira, em jogo relativo à primeira jornada da II Liga.

No Estádio Marcolino de Castro, num dos jogos-piloto para o regresso dos adeptos aos estádios nas ligas profissionais, a equipa orientada por Carlos Pinto inaugurou o marcador por um ex-Feirense, Luís Rocha, ao minuto 13.

Outros dois golos surgiram ainda na primeira parte, por Bachi e João Teixeira, respetivamente aos 33 minutos e aos 45+1’.

Já na segunda parte, João Teixeira bisou para o resultado final, aos 49 minutos, consumando a melhor resposta dos flavienses à eliminação da Taça de Portugal na segunda eliminatória, no passado domingo, ante o Sp. Espinho.

Com este triunfo, que regulariza o calendário após cinco jornadas, o Desportivo de Chaves ultrapassa o Feirense e sobe ao terceiro lugar, com 11 pontos, a um de Mafra e Estoril, os dois primeiros classificados. O Feirense é quarto, com dez pontos.

Os transmontanos são agora os únicos sem qualquer derrota na II Liga em 2020/2021.

O jogo tinha sido adiado a 11 de setembro, devido aos casos de covid-19 no Desportivo de Chaves, quando as equipas já estavam em campo para iniciar o encontro.