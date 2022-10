O antigo futebolista português Dimas, que na sua carreira representou Benfica e Juventus, entre outros clubes, considera que a equipa de Turim vai melhorar esta época e voltar «ao nível desejado pelos adeptos». Os italianos estão no oitavo lugar do campeonato e, na Liga dos Campeões, a duas jornadas do fim da fase de grupos, estão a cinco pontos de PSG e Benfica e, por consequência, dos lugares de acesso aos oitavos de final.

Para o antigo internacional luso, de 53 anos, o jogo de terça-feira, no Estádio da Luz, vai ser «completamente diferente do de Turim», ganho pela equipa comandada por Roger Schmidt, por 2-1.

«Para mim, também, pode influenciar a classificação. O Benfica, esta época, ainda não experimentou o sabor da derrota e, portanto, o moral está alto. A Juventus, por oposição, precisa de ganhar para manter uma pequena hipótese de continuar na Champions. Espero um jogo muito tático, mas os anfitriões não vão renunciar ao ataque», afirmou Dimas, em declarações ao portal TuttoJuve.

Questionado sobre se o Benfica não se contentaria com um empate – que pode dar apuramento, ainda que com este resultado seja preciso que o Maccabi Haifa não vença o PSG – Dimas falou daquilo que tem visto do Benfica de Schmidt.

«Schmidt mostrou um jogo muito ofensivo até agora e nunca fez qualquer tipo de cálculo. Amanhã o objetivo vai ser a vitória em casa, sem pensar no empate. Existe um ditado no futebol que se aplica: se jogas a pensar no empate, costumas perder», lembrou.

O Benfica-Juventus joga-se a partir das 20 horas no Estádio da Luz. Srdjan Jovanovic é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol. Confira aqui as contas dos encarnados para o apuramento.