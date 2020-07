O Tondela reagiu neste sábado à intenção do Desportivo das Aves faltar ao jogo com o Portimonense, já depois de Vitória de Setúbal, Belenenses e os algarvios terem falado do tema. A lutar pela permanência na Liga com os algarvios, entre outros, os beirões dizem que a posção avense «viola os direitos» do Tondela.

Em comunicado, o clube do distrito de Viseu afirma que «a Liga NOS já está desvirtuada e a verdade desportiva adulterada, a partir do momento em que um clube reconhece publicamente que não tem meios para competir em igualdade de circunstâncias e pretende abandonar a competição».

Num comunicado de seis pontos, o Tondela acrescenta: «Independentemente deste jogo vir ou não a ser disputado, aquela intenção viola o princípio da igualdade, qualificando-se como um episódio muito grave e sem precedentes. As intenções do Clube Desportivo das Aves violam os nossos direitos - a apenas 48 horas de um jogo vital para o nosso clube -, e colocam em causa a integridade da competição e o seu modelo sob suspeita.»

O Tondela lembrou ainda que, num contexto de pandemia, honrou os compromissos.

«Lamentamos profundamente que o CD Tondela se veja prejudicado nesta fase decisiva da temporada, isto depois de uma época desportiva muito difícil, em que graças ao trabalho e esforço dos nossos jogadores, equipa técnica e demais funcionários, fomos um dos clubes que não recorreu ao lay-off para garantir a sua subsistência, continuando a cumprir com as nossas obrigações financeiras.»

Ora, o clube referiu ainda que estas parecem ser «manobras sombrias de última hora» e sem explicação.

«O Clube Desportivo de Tondela cumpre com todos os encargos e condições exigidos pela Liga Portugal para se poder inscrever na próxima época, sendo que não podemos assegurar que seja igual com os nossos mais diretos adversários, seja esta época ou no passado, com manobras sombrias de última hora que ninguém pode explicar.»