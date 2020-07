O Belenenses vai entrar na duas últimas jornadas da Liga ainda a lutar pela permanência, juntamente com Portimonense, Tondela, Vitória de Setúbal e Paços de Ferreira, embora este último já esteja mais afastado dos lugares de descida.



Na véspera da receção ao Gil Vicente, Petit começou por admitir que os azuis podiam estar mais tranquilos nesta fase.



«Tivemos alguma infelicidade, mas faz parte do jogo. Acho que podíamos ter mais alguns pontos, mas estamos na situação em que estamos, dependemos do nosso trabalho. A nossa equipa gosta de pressionar, ter bola, boas dinâmicas, uma ideia de jogo, mas, neste momento, jogamos para os pontos, sabemos a posição que ocupamos», disse, em conferência de imprensa.



O treinador do Belenenses deixou ainda elogios ao conjunto de Barcelos «muita malta nova, que joga muito bem, muita posse de bola e jogam em transições», destacando Rúben Ribeiro que «está numa forma fantástica e é um jogador muito acima da média».



«Se calhar, o Gil [Vicente] pode atingir a melhor classificação de sempre. Tem objetivos a cumprir, é claro que não tem muita pressão sobre o jogo, mas jogam mais descontraídos e as coisas saem melhor. Acredito que vamos apanhar um Gil Vicente moralizado, confiante, que nos vai criar dificuldades, mas, do outro lado, vai ter uma equipa com muito crer, vontade, intensidade, agressiva, a querer resolver o jogo, mas com inteligência e concentrados. Os pormenores vão fazer a diferença», analisou.

Na sexta-feira, o já despromovido Desportivo das Aves ameaçou não comparecer ao jogo da 34.ª e última jornada da Liga com o Portimonense, adversário direto do Belenenses na luta pela manutenção, com Petit a confessar preocupação pelo futebol português.

«Estamos atentos ao que se passa. É claro que ficamos preocupados para o futebol português isto acontecer. Dependemos do nosso trabalho, queremos fazer as coisas bem e somos os primeiros a jogar. Estas coisas não são boas para o futebol português, mas o foco está no jogo com o Gil Vicente», comentou.

Por último, Petit abordou o regresso de Jesus ao comando técnico do Benfica: «O Jorge Jesus é um treinador com qualidade, que regressa ao nosso futebol. Gosto dele pessoalmente, é um treinador que admiro e é bom para o futebol português.»

O Belenenses SAD-Gil Vicente está agendado para este domingo, às 19h00, na Cidade do Futebol.