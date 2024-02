O Athletic Bilbao foi a Madrid vencer o Atlético por 1-0 e está em vantagem na meia-final da Taça do Rei.

Álex Berenguer assinou o único golo do jogo, aos 25 minutos na conversão de uma grande penalidade.

O Atlético acumulou ocasiões de golo na segunda parte, mas não conseguiu quebrar a resistência do Athletic, que somou a segunda vitória em dois jogos contra a equipa da capital nesta temporada.

Esta foi a primeira derrota do Atlético Madrid em casa em 2023/24. A equipa de Diego Simeone terá agora dar a volta à eliminatória no País Basco, dentro de duas semanas, para seguir para a final marcada para abril no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha.