João Fonseca recebeu o segundo «wild card» para o quadro principal do Estoril Open, informou esta quarta-feira a organização do torneio.



O tenista de 17 anos, antigo número um mundial de juniores, estreou-se este ano no circuito profissional ATP e destacou-se no torneio do Rio de Janeiro, competição na qual atingiu os quartos de final.



O prodígio brasileiro vai assim disputar o primeiro torneio da Europa depois de ter chegado o Rio Open e o ATP 250 em Santiago, no Chile. De resto, antes do Estoril Open, João Fonseca tem prevista participação no «Challenger» de Assunção, no Paraguai.



Este é o segundo «wild card» atribuído pelo torneio depois de João Sousa, melhor tenista português de sempre que se vai despedir no Clube de Ténis do Estoril.



Dominic Thiem, Gael Monfils, Alejandro Davidovich-Fokina, Artur Fils, Nuno Borges, Lorenzo Musetti, Casper Ruud e Hubert Hurkacz são alguns dos nomes já confirmados no Estoril Open, prova que decorre entre 30 de março e 7 de abril.