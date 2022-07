Recusada pela Inglaterra, acolhida pela Irlanda do Norte.

Nascida há 34 anos em Newcastle, Rachel Furness não integrou as seleções inglesas na juventude uma vez que alinhava no Chester-le-Street, uma academia que não reconhecida. Ora, aproveitando as raízes da mãe, natural de Belfast, estreou-se como irlandesa com apenas 17 anos, no já longínquo ano de 2005 e tem um percurso digno de registo, já que é a recordista de golos da seleção.

E, por falar em golos, estes têm um cariz especial para Furness, que perdeu o avô ainda antes da primeira internacionalização. Por isso mesmo, faz questão de o homenagear nas celebrações.

A vida de Rachel não tem sido só futebol. Aquando da passagem pela Islândia, em 2010, a médio jogava apenas em regime de part-time e chegou a trabalhar numa fábrica de peixe, além de outro trabalho numa autarquia. Voltou a Inglaterra e chegou a profissional no Reading, seguindo-se o Tottenham e, agora, o Liverpool, com quem se sagrou campeã do Championship na última época, alcançando a subida de divisão.

