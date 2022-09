O futebolista do FC Porto, Matheus Uribe, frisou esta terça-feira que as derrotas devem servir para analisar o que a equipa não fez tão bem – em alusão ao desaire com o Atlético de Madrid na primeira jornada da Liga dos Campeões – e aponta a um «jogo muito importante» ante o Brugge, na segunda ronda, para somar os primeiros três pontos na prova.

«Nenhuma derrota é boa, muito menos se estás no FC Porto. No FC Porto estás habituado a ganhar, mas que a derrota de Madrid sirva para ver o que não fizemos tão bem, para enfrentar tudo aquilo que temos pela frente», afirmou o médio colombiano, em conferência de imprensa de antevisão.

Se o FC Porto saiu derrotado pelo Atlético de Madrid em Espanha, os belgas venceram o Bayer Leverkusen em casa, por 1-0, chegando ao Estádio do Dragão com mais três pontos do que os comandados de Sérgio Conceição.

É proibido não vencer? «Sem dúvida, é um jogo muito importante para nós, eles já têm três pontos, nós temos de tentar conseguir os três pontos para nós e para este caminho. Faltam muitos jogos, mas agora é pensar neste e tentar fazer as coisas da melhor maneira e, com sorte, poderemos conseguir o resultado», referiu, acrescentando:

«Quando se fala em favoritismo olha-se para o emblema, mas no futebol de hoje em dia não se ganham jogos assim. Temos de ir para o campo e mostrar. Temos de respeitar a história do FC Porto com esta disciplina e vontade de ganhar. Vamos defrontar uma equipa habituada a jogar a Liga dos Campeões. Seja qual for a forma como eles se apresentem amanhã, temos de impor as nossas condições no jogo e mostrar que mandamos em casa.»

O FC Porto-Brugge joga-se no Estádio do Dragão a partir das 20 horas de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.