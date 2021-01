A temporada tem sido agitada para os defesas centrais do FC Porto. Ivan Marcano lesionou-se gravemente em maio e continua a recuperar; Pepe teve uma lesão, voltou para a Supertaça e em Guimarães sofreu um problema muscular; Mbemba era um dos intocáveis e também teve de parar com problemas musculares; os esquerdinos Diogo Leite e Malang Sarr acabaram o jogo em Guimarães lado a lado.



E agora contra o Moreirense? «Com o Pepe, ainda não contamos. O Mbemba hoje entrou no treino, mas foi um trabalho sobre uma vertente mais tática, sem exigência no nível físico. Vai estar convocado, vamos ver. O Pepe não pode.»



Marcano também ainda está longe da competição. Lesionou-se e foi operado em maio. «O Ivan não é um caso fácil, está há muito tempo sem competir. A evolução está a ter algumas quebras, alguns períodos menos bons. Estamos atentos, temos vontade que ele volte a competir e esteja integrado. É bom para nós, para o balneário. Apesar de ele estar cá todos os dias, anda sempre com horários diferentes e ele é muito importante para nós. Também pela qualidade humana dele, é um dos capitães.»



Tudo aponta, assim, para que Sarr e Diogo Leite formem a dupla de centrais. «O equilíbrio da equipa tem a ver com a equipa. Não tem só a ver com os centrais. Temos tido problemas nos centrais, não tem havido estabilidade com uma dupla. Agora jogaram o Sarr e o Diogo Leite. Já houve várias duplas, não é o ideal. Mas não é por isso que temos sofrido mais golos. Eles ganham rotinas ao jogar juntos. O Diogo e o Sarr são esquerdinos. Se o Mbemba não estiver a 100 por cento, tenho confiança total nos dois e noutro jogador que tem treinado a central. Quem é? O Loum, sim, tem dado boa resposta.»