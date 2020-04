«Os alemães até lamberam relva», escreveu o Comércio do Porto no dia seguinte à final de Viena. 33 anos depois, o Maisfutebol recordou o jogo histórico que consagrou o FC Porto como campeão europeu após vencer o Bayern Munique (2-1) e recuperou memórias dos heróis portistas.









A tropa assombrava os sonhos de Paulo Futre. No entanto, foi a partida frente aos alemães, precisamente a que lhe permitiu adiar o cumprimento do serviço militar obrigatório, que lhe tirou o sono.



«Quando estava na cama do hotel, metia-me de barriga para baixo, mas o coração batia tanto que tinha de me virar. Estava no quarto com o Frasco, ele já a dormir e eu ali, acordado, mesmo com comprimidos para dormir. Quando finalmente chegou o dia, acordei aos saltos na cama. No percurso do hotel para o Prater nem um mosquito se ouvia. Estávamos todos ali a pensar o mesmo: ‘É o nosso momento de fazer história’. Sabias que não era um silêncio de estarmos assustados, era um silêncio de responsabilidade, de concentração», lembrou o esquerdino ao Maisfutebol, em 2017.



A missão dos homens de Artur Jorge era complicadíssima. Além do estádio estar maioritariamente ocupado por alemães, o conjunto da Baviera metia medo pelo currículo que apresentava (três Taças dos Campeões Europeus seguidas entre 1973 e 1976), mas também pela impressionante estampa física.



«Logo no princípio, quando estamos formados onze lado a lado para entrar no campo, nós na brincadeira com aqueles «bichos» tão grandes dizíamos: ‘Acho que 4-0 é um bom resultado para nós.’ Mas isso era uma brincadeira, depois lá dentro era diferente», disse Jaime Magalhães.



Jaime Magalhães nem era muito alto: 173 cm. No entanto, achou por bem cabecear para afastar um lançamento lateral do conjunto bávaro. Não correu bem, claro como o próprio rememora.



«Na primeira parte, eles não criaram grandes oportunidades, tirando aquele golo que foi um bocadinho fortuito: um pequeno toque na minha cabeça em que toda a gente ficou fora do lance e o Jozef (Mlynarczyk) também não estava muito bem situado na baliza», lamentou o antigo médio.



Todavia, a noite seria dos baixinhos Futre, Frasco, Madjer e Juary. Abaixo os alemães! «Lamberam relva», lembra-se?



Mas antes, houve «a» palestra de Artur Jorge. Fora com o casaco e com a gravata – que até pareciam atrapalhar - mangas arregaçadas e um discurso que mudou o curso da história – o Bayern vencia ao intervalo. O maior contador de histórias desse plantel, pelo menos o que se assumiu como tal com o passar dos anos, contou (claro!), como tudo aconteceu. Naquele jeito tão característico que nos prende o olhar e os pensamentos.



«’Temos 45 minutos para entrar na história. Isto não é um sonho. É realidade!’ Lembro-me que ele tirou o casaco, a gravata, arregaçou as mangas e fez aquela palestra rápida, de quatro, cinco minutos. Tive dois grandes motivadores, dois craques, o Luis Aragonés e o Fabio Capello, mas aquela palestra de Artur Jorge ao intervalo foi única. Foi o grande momento da final. Não foi apenas falar. Para demonstrar que era verdade, lançou logo o Juary. Não era nenhum bluff.»



André, que estava no mesmo balneário que Futre, preferiu destacar outra passagem do discurso do técnico naqueles minutinhos entre a primeira e a segunda parte.

«Alguns jogadores pareciam esquecidos de tudo o que havíamos passado para ali chegar. No balneário, o Artur Jorge disse: ‘Que idade vocês têm? Vocês já não têm mais hipóteses de estar numa final. E vão deixar fugir isto? Têm os vossos familiares a ver, a família portista a ver e vocês vão deixar fugir?’ Quando ia para o túnel, que era muito comprido, eu engoli em seco e disse aos meus colegas: ‘Nós vamos ganhar isto’!», recordou.



Como não podia deixar de ser, Juary decidiu partilhar outra parte da conversa entre treinador e jogadores. No final de contas, o importante é que a mensagem de Artur Jorge, «o grande psicólogo» chegou ao relvado.



«Ele simplesmente olhou-nos nos olhos, um a um, e perguntou-nos a nossa idade: ‘24, 25, 27, 28’. Ele tinha 41. Disse-nos apenas que aquela era a última oportunidade para todos, ele incluído, de ganhar a Taça dos Campeões Europeus. Isso foi decisivo para nós. Na verdade, foi mesmo«, explica o brasileiro que viria a marcar o golo triunfal dos dragões.



Antes de Majder e Juary roubarem o palco, Paulo Futre chamou para si todo o protagonismo. O prodígio português fez uma das jogadas mais incríveis da carreira e ficou pertíssimo do golo. Paulo, ficou na memória de todos mesmo que não tenha entrado. Não é, por isso, preciso adulterar o final (Ahahah).



«Logo no início da segunda parte há uma jogada do Juary, comigo, e começámos a empurrá-los. Mas eles entram mesmo em pânico quando eu faço aquela jogada. Eu tinha vergonha de falar daquele lance, porque foi genial, mas a definição é de jogador da distrital. Eu queria fazer o golo, queria fazer o efeito quando vi o guarda-redes a sair, mas a bola bateu-me no calcanhar e foi na direção do Madjer...», descreveu o prodígio montijense.



Já vamos chegar aos golos, caro leitor. Está quase, mas primeiro temos de falar de António Frasco, caso contrário ele jamais nos perdoaria. O médio entrou aos 65 minutos.

«O Artur Jorge chamou-me, pôs-me a mão nos ombros e disse-me: ‘Vais ali para o lado direito, vais tentar penetrar no um contra um, tentar depois cruzar ou fazer um passe. Tentar criar superioridade na área do Bayern.’ E isso veio a acontecer. Peguei na bola, fui para cima do adversário, ultrapassei-o e por milésimos de segundo, porque o defesa do Bayern quase cortava a bola, consegui passar. O Juary remata para a baliza, a bola sobra e o Madjer faz um golo fantástico que vai ficar sempre para a história do nosso clube e do futebol mundial. Na altura pensei logo: ’Se este sacana falha, vamos cair-lhe em cima!’».



Porra, o Artur Jorge parecia que tinha uma bola de Cristal. Se fosse hoje, usaríamos um anglicismo qualquer como «Special One» ou «Normal One» para nos referirmos a ele. Em bom português, vamos ficar com «Rei Artur».



Enquanto Frasco insultou mentalmente o argelino, mas André previu o desfecho (atenção, Artur Jorge continua a ser o homem da bola de cristal). «Um fora de série, como ele, é assim que faz as coisas. As pessoas pensam que ele complica, mas simplifica. Se calhar, se dá de primeira não fazia golo. Ele estava habituado a fazer aquilo nos treinos. Quando a bola lhe sobra para o calcanhar pensei logo: ‘Vai fazer golo…’ Se virem o lance, o Pfaff (guarda-redes do Bayern) ele estava filado que ele ia rematar de primeira e como ele era muito rápido dentro dos postes se calhar ia lá defender. Mas o Madjer deixou-o cair, fez com convicção.»





1-1.



Agora voltamos a passar a palavra a Paulo Futre: «O Madjer meteu-lhe um cabide nas costas». É um contador de histórias nato. Ups! Já tínhamos dito.



«No segundo golo… Estás a ver o defesa? O Madjer recebe do Celso e finta o defesa direito (Winklhofer). Ele não cai, mas aqueles rins… Dizia aos meus filhos que o Madjer lhe tinha metido um cabide nas costas. Rebentou-lhe nos rins todos! Foi por lá fora, fez um cruzamento genial e o Juary encostou. Sentimos nesse momento que a vitória não ia fugir. Aquele segundo golo ‘matou-os’.»



Reviravolta dos dragões com dois golos em dois minutos. O 2-1 não matou o Bayern. Com os alemães nunca se sabe, não é? Jogam até ao último apito e tem uma mentalidade brutal. Faltava o FC Porto segurar a vantagem e aguentar a reação do favorito, na iminência de perder a final.



«O Bayern a partir do momento em que se encontrou a perder começou a jogar direto no Hoeness, que é enorme. Estávamos tranquilos. Dos jogos que fiz pelo FC Porto foi dos que estive mais calmo. Mas o que queria fazer era sempre por a bola mais longe da área. Há alturas em que bato mesmo à defesa; para longe, apenas, sem preocupação de dar a um colega», referiu Eduardo Luís.



Mais de um 190 cm? Venha ele. Nem a altura de Dieter Hoeness (irmão de Uli Hoeness) não meteu medo ao FC Porto. Muito menos os seus cotovelos. Ou então André não tinha amor aos dentes como se diz por aí.



«Quando o mister tirou o Inácio, passou o Eduardo Luís para lateral esquerdo e eu para central com o Celso. Eles tinham o Hoeness, de 1,92 metros e eu disse logo: ‘Celso, tu marcas este alto, meu...’. Mas ele: ‘Não André, eu estava a marcar o outro, já conheço o outro, marca tu esse.’ e eu fiquei: ‘Como é que me vou desenrascar com este gajo… Eu olhava para ele [faz o gesto de olhar para cima] e ele só me mostrava o cotovelo. Eu agarrava-o, encostava-me a ele, tentava de tudo. Olhava para o relógio e... Dez minutos para acabar. ‘Oh minha mãe. Como é que me vou safar disto?’. E ele só me mostrava o cotovelo, como que a dizer-me que me ia rebentar. Mas disse-lhe: ‘Não me importo de ficar sem dentes, quero é ganhar! Quero lá saber que me dês. Vais expulso e sem ti ainda temos mais facilidade em ganhar’ [risos]», contou António André.



Depois da arte, o sacrifício, até o apito final do árbitro belga Alexis Ponnet ecoar no Prater. João Pinto agarrou-se à Taça era como um brinquedo novo que tinha acabado de receber e não mais a largou. Se pudesse, talvez ainda hoje continuasse a segurá-la.



«Lembro-me de beijar a Taça e fomos a correr para o lado onde estavam os adeptos. Eu não dei a Taça a ninguém e mesmo quando queriam tirar fotografias com a Taça, eu dava-lhes uma asa e ficava a segurar na outra. Quando acabava seguia outra vez com ela. Até ao presidente fiz isso», sublinhou o antigo capitão.



Por sua vez, Juary nem parecia que tinha conquistado a Taça dos Campeões Europeus. O primeiro brasileiro a marcar numa final europeia, meteu-se no balneário.



«Quando acabou o jogo nem fiquei no relvado a festejar, fui logo para o balneário. A ficha só me caiu quando já estávamos a caminho do Porto», explicou.



22 homens disputam uma bola durante 90 minutos e, no final, os alemães ganham sempre? Lineker, esquece lá isso. O João Pinto é que sabe.



«No final? Os alemães deram os parabéns. Se calhar com a cabeça mais para baixo do que o normal. Estavam convencidíssimos que iam ganhar…», concluiu o capitão.



