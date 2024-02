O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, reagiu com «consternação e tristeza» à morte de Artur Jorge, «figura indelével» do futebol nacional.



O dirigente recordou o percurso do «Rei Artur» tanto como jogador como enquanto treinador, lembrando que este «sempre prestigiou o futebol nacional na Europa e no Mundo».



Fernando Gomes considerou Artur Jorge «um grande intelectual, pessoa com perfil afável, humilde e discreto», sublinhou a conquista da Taça dos Campeões Europeus ao serviço do FC Porto, em 1987 e que este será sempre recordado pelo futebol português «com eterna saudade».



Por sau vez, o vice-presidente da FPF, Humberto Coelho, recordou a «amizade» construída com Artur Jorge no Benfica e na Seleção Nacional e considerou que este «não foi apenas um grande jogador e treinador, mas também uma grande pessoa».



O antigo internacional português considerou que a perda do ex-companheiro «um momento muito triste para todo o futebol».