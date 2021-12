O FC Porto B bateu o Penafiel, no Olival, por 3-1, em jogo antecipado da 16.ª jornada da II Liga. Uma vitória com um hat-trick de Danny Loader que permite à equipa comandada por António Folha ultrapassar cinco adversários na classificação, incluindo o desta quinta-feira, para chegar ao quinto lugar da classificação.

Uma vitória que começou a desenhar-se aos 13 minutos numa grande penalidade convertida por Danny Loader, o jovem inglês que já jogou na equipa principal, numa estreia de sonho emoldurada com um golo ao Boavista. O Penafiel reagiu bem e chegou ao empate, aos 20 minutos, com Roberto a marcar a passe do ex-portista Rui Pedro.

Um empate que se manteve até ao intervalo, mas que foi desfeito logo a abrir o segundo tempo, aos 55 minutos, com Silvestre Varela a fazer uma assistência para Danny Loader bisar. O jogo seguiu equilibrado, mas o jovem inglês, a grande figura deste jogo, acabou com todas as dúvidas com um terceiro golo, aos 89 minutos.

O FC Porto B dá, assim, um salto significativo na classificação, mas vai ainda ter de esperar pelos resultados dos adversários diretos. O Penafiel, por seu lado, voltou a marcar passo e desperdiçou uma oportunidade para se aproximar do grupo que luta pela promoção.