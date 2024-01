Os adeptos dos Camarões apanharam este sábado um valente susto: foi noticiado que Vincent Aboubakar, o capitão dos ‘leões indomáveis’, estava lesionado e que, por causa disso, iria falhar a CAN.

A notícia espalhou-se rapidamente, o que levou a federação camaronesa a reagir, esclarecendo a situação do antigo avançado do FC Porto, através de um comunicado.

«Durante a sessão de treino, Vincent Aboubakar teve de interromper a sessão por causa de uma dor na coxa esquerda. O jogador foi imediatamente assistido pela equipa médica. Uma ressonância magnética revelou um leve deslocamento do músculo aponeurótico, o que configura uma lesão pequena que não afeta a participação do jogador na competição», explica o texto.

Ou seja, Aboubakar vai «continuar a sua preparação com supervisão médica, o que indica um retorno ao grupo muito em breve».

Os Camarões estreiam-se na prova na segunda-feira, contra a Guiné-Conacri. Estão no grupo C, que também inclui as seleções da Gâmbia e do Senegal.